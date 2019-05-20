Судостроительно-судоремонтный завод (ССЗ) «Нибулон» (Николаев) выполняет установку секций верхней палубы на самоходный перегружатель Nibulon Maх проекта П-140. Об этом сообщила пресс-служба компании «Нибулон».

Согласно сообщению, на судне смонтированы основные механизмы: четыре главных дизель-генератора (Sia Rigas Dizelis DG, Латвия), две винто-рулевые колонки и одна выдвижная колонка в носу судна (Kongsberg Maritime Finland OУ, Финляндия),пишет Порты Украины.

«Идет изготовление и установка труб общесудовых систем и систем энергетической установки, а также покраска балластных цистерн и готовых сухих отсеков. В сборно-секционном цехе продолжается изготовление секций надстройки», — указала пресс-служба.

Предприятие спустило на воду самоходный перегружатель Nibulon Maх в мае 2019 года. Судно предназначено для перевозки зерновых грузов, выполнения погрузочно-разгрузочных работ на рейде. Оборудовано двумя кранами. Длина судна — 139,5 метра, ширина — 28 метров. Вместимость трюмов составляет 13,6 тыс. кубометров, дедвейт — 8,82 тыс. тонн. Nibulon Maх является крупнейшим судном в истории предприятия и независимой Украины.

ССЗ «Нибулон» (до 2012 года — судостроительный завод «Лиман», до 2000 года — Черноморский судомеханический завод) специализируется на полнокомплектном строительстве судов и судоремонте. Является судостроительной и судоремонтной базой флота агрохолдинга «Нибулон». В 2018 году предприятие построило восемь судов. В 2019 году завод также планирует построить восемь судов.

ООО «Сельскохозяйственное предприятие (СП) «Нибулон» (основано в 1991 году) — один из крупнейших операторов зернового рынка Украины. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью более 1,9 млн тонн и собственным перегрузочным терминалом в Николаевском морском порту. Компания в 2016-2017 маркетинговом году экспортировала 4,65 млн тонн зерновых (в 2015-2016 — 4,66 млн тонн).