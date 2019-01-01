Бакинский порт является важной стороной в обновлении проекта «Шелковый путь». Данный проект охватывает территорию от Китая до Центральной Азии и Европу, мы видим ОБСЕ частью этого проекта. Полагаю, что проект «Шелковый путь» еще больше сблизит ОБСЕ и регион.

Как передает Oxu.Az, об этом начальник Управления региональной безопасности МИД Азербайджана Кямиль Хасыев сказал на церемонии открытия проекта по укреплению цифрового коридора, реализованного Бакинским международным морским торговым портом совместно с ОБСЕ.

По его словам, в результате принятия нового законопроекта в этом направлении операции в портах Баку, Актау и Туркменбаши будут ускорены:

«Новый проект поднимет престиж трех каспийских государств. Он усилит транспортные связи между тремя портами Каспия, а также позволит использовать цифровые технологии в портах, что ускорит торговлю.

Я думаю, что проект станет одним из важнейших шагов в области охраны окружающей среды и ускорении портовых операций в Каспийском регионе. Планируется также разработать процессы автоматизации и оцифровки в портах, «дорожную карту» и технико-экономические обоснования для использования энергии».