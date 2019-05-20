В селе Красновка Симферопольского района Крыма 14 июня российские силовики провели обыск в доме крымских татар.

По итогам обыска был задержан и доставлен в Симферополь Эмирхан Муртазаев, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Эмирхана увезли в Симферополь, назвали адрес, куда можно подъехать – Богдана Хмельницкого, 4 (Центр по противодействию экстремизму управления МВД России по Крыму). При обыске изъяли компьютер. Вели себя вежливо. Мы спросили: на долго ли вы его увозите? Ответили, что на полтора часа», – рассказала родственница задержанного Земине.

Родственники отказались подписывать постановление о проведении обыска и другие процессуальные документы. По их просьбе, один из силовиков оставил контактные данные, которые при проверке оказались номером постороннего человека – пенсионерки.

Как отмечает общественная инициатива «Крымская солидарность» на странице в Фейсбуке, обыск был проведен в доме Бекира и Эмине Муртазаевых. Во время обыска они и их сын Эмирхан, находились в доме.

«По предварительным данным увезли их сына Эмирхана Муртазаева. Один из присутствовавших в доме во время обыска оставил свои данные: МВД Республики Крым Шманин Антон Петрович. Семья Муртазаевых не могла вызвать адвоката, были лишены юридической помощи, не могли никому сообщить о том, что в их доме проходит обыск. У Эмирхана имеется психиатрическое расстройство – шизофрения, состоял на психиатрическом учете. Родные обеспокоены его состоянием», – говорится в сообщении«Крымской солидарности».