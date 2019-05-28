Украина призвала ОБСЕ реагировать на российскую практику запугивания в Крыму

13:26 14.06.2019   Украина

Российская практика запугивания крымских татар на оккупированном полуострове требует пристального внимания председательства и институтов ОБСЕ и оперативной реакции.

Об этом говорится в сообщении в Twitter украинской миссии при международных организациях в Вене, передает УНН.

"Постоянная российская практика запугивания крымских татар требует пристального внимания Председательства и институтов ОБСЕ (ВКНМ и БДИПЧ), которые должны надлежащим образом и оперативно реагировать на масштабные репрессии гражданского населения со стороны российской оккупационной власти", - говорится в сообщении.

Напомним, глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак накануне прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины.

Как сообщал УНН, после утренних обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районе 10 июня были задержаны 8 человек. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия касаются религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство из-за проведения российскими силовиками обысков в Крыму.

Позже подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя отправил задержанных крымских татар под арест в СИЗО до 5 августа.



Ще на цю тему:

12:05 14.06.2019
Суд в Крыму рассмотрит дело захваченного капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041»
17:15 13.06.2019
Оккупированный Крым признан Freedom House территорией с низким уровнем свободы
16:00 13.06.2019
Росія не пускає ООН до Криму - голова місії заявляє про порушення резолюції
09:49 13.06.2019
В ЕС призывают Россию немедленно освободить всех заключенных в Крыму граждан Украины
10:59 07.06.2019
В Крыму на два месяца продлили арест крымскотатарскому активисту Бекирову
08:56 07.06.2019
Украинца приговорили к 10,5 годам колонии за «шпионаж» в оккупированном Крыму
09:29 06.06.2019
МИД Британии обнародовал доклад о нарушениях Россией прав человека в Крыму и на Донбассе
20:45 05.06.2019
Правозахисники дослідили порушення прав людини в Криму за п'ять років окупації
19:45 05.06.2019
МЗС Британії виклало доповідь про порушення Росією прав людини в Криму і на Донбасі
20:15 03.06.2019
У Херсоні розпочали роботу п'ять освітніх центрів для абітурієнтів з Криму / Фото
09:01 28.05.2019
Тяжкохворому Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт
10:31 16.05.2019
В СИЗО Симферополя после избиения погиб заключенный
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Всі новини країни
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:59 14.06.2019
Российский флаг на аджарской гостинице вызвал скандал в Грузии
11:15 13.06.2019
Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях
20:30 12.06.2019
МО: Грузия будет участвовать в совместных учениях Турции и Азербайджана
17:30 12.06.2019
Держсекретар США: Грузія повинна добудувати порт в Анаклії
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:30 13.06.2019
Путин пообещал поддержку новой власти Молдовы в борьбе с узурпаторами
08:54 13.06.2019
Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США из-за заявлений по кризису в стране
17:00 12.06.2019
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
12:55 12.06.2019
Парламент Молдовы в I чтении одобрил отмену смешанной избирательной системы
Всі новини країни
Россия Россия
12:31 14.06.2019
На Черноморском флоте проходит совместное учение зенитно-ракетного полка и морской авиации
10:47 14.06.2019
Россия начинает военные учения на территории Европы
09:07 14.06.2019
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока-2»
20:15 13.06.2019
Источник: ВМФ приступил к созданию ТТЗ на атомный авианосец
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 13.06.2019
Українські десантники беруть участь в навчаннях Sаber Guardian-2019 у Румунії / Фото
18:00 12.06.2019
Румунія попередила своїх громадян про поїздки в Молдову
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
Всі новини країни
Турция Турция
11:25 14.06.2019
Анкара звинуватила Вашингтон у відмові створити робочу групу по С-400
07:58 14.06.2019
В Стамбуле проводят флешмобы для популяризации чтения
18:30 13.06.2019
Туреччина зробила заяву Росії у зв'язку з обстрілом в Сирії
15:30 13.06.2019
Эрдоган: Вопрос о закупке С-400 закрыт
Всі новини країни
Украина Украина
13:42 14.06.2019
Обыски в Крыму: жителя села Красновка задержали и увезли в Симферополь
13:26 14.06.2019
Украина призвала ОБСЕ реагировать на российскую практику запугивания в Крыму
12:55 14.06.2019
В акватории Севастопольской бухты началась подготовка к МВТФ «Армия-2019»
12:05 14.06.2019
Суд в Крыму рассмотрит дело захваченного капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд