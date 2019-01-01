На Черноморском флоте проходит совместное учение зенитно-ракетного полка и морской авиации
|12:31 14.06.2019
|Россия
В соответствии с планом боевой подготовки подразделения зенитного ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации.
Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота,передает Минобороны России.
Основной целью проводимых мероприятий боевой подготовки является отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника.
В совместных тренировках с зенитными расчетами участвуют экипажи самолётов Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, АН-26, Бе-12, а также вертолётов.
Всего к участию в полевом выходе привлечено порядка 200 военнослужащих и задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.
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