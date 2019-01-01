В соответствии с планом боевой подготовки подразделения зенитного ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации.

Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота,передает Минобороны России.

Основной целью проводимых мероприятий боевой подготовки является отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника.

В совместных тренировках с зенитными расчетами участвуют экипажи самолётов Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, АН-26, Бе-12, а также вертолётов.

Всего к участию в полевом выходе привлечено порядка 200 военнослужащих и задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.