В акватории Севастопольской бухты проходят тренировки эпизодов динамического показа боевых возможностей корабельных сил флота в рамках предстоящего Международного военно-технического форума «Армия-2019».

В ходе тренировок экипажи кораблей Черноморского флота будут отрабатывать чёткость и слаженность одиночных и совместных действий при выполнении различных боевых упражнений, передает Минобороны России.

Всего экипажами кораблей в рамках Форума будет представлено девять эпизодов, в том числе демонстрация боевых возможностей тральных сил флота по уничтожению минных заграждений, развёртывание подводной лодки в район применения, демонстрация боевых возможностей вооружения фрегата проекта 11356 и другие эпизоды.

Помимо корабельных сил тренировки проводят и береговые войска флота. В частности, механики-водители отрабатывают вождение танков и БТР-ов по пересечённой местности с преодолением различных препятствий и выполнением показных элементов.

Тренировки береговых войск флота проходят на кластере «Центральный» Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Севастополе.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет в городе-герое Севастополе с 28 по 30 июня 2019 года на территории филиалов военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Помимо Севастополя силы и войска Черноморского флота проводят мероприятия форума в городах-героях Керчь и Новороссийск.

Всего на площадках статических выставок будет представлено порядка 100 единиц современного вооружения и военной техники Черноморского флота и Южного военного округа, в том числе береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр», боевая техника подразделений радиоэлектронной борьбы и радиационной и химической защиты.

Основными целями форума являются стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, деятельности перспективных специалистов научно-исследовательских организаций, укрепление сотрудничества с предприятиями и организациями промышленности, а также популяризация службы в Вооруженных силах РФ и патриотическое воспитание молодежи.