В акватории Севастопольской бухты началась подготовка к МВТФ «Армия-2019»
|12:55 14.06.2019
|Севастополь
В акватории Севастопольской бухты проходят тренировки эпизодов динамического показа боевых возможностей корабельных сил флота в рамках предстоящего Международного военно-технического форума «Армия-2019».
В ходе тренировок экипажи кораблей Черноморского флота будут отрабатывать чёткость и слаженность одиночных и совместных действий при выполнении различных боевых упражнений, передает Минобороны России.
Всего экипажами кораблей в рамках Форума будет представлено девять эпизодов, в том числе демонстрация боевых возможностей тральных сил флота по уничтожению минных заграждений, развёртывание подводной лодки в район применения, демонстрация боевых возможностей вооружения фрегата проекта 11356 и другие эпизоды.
Помимо корабельных сил тренировки проводят и береговые войска флота. В частности, механики-водители отрабатывают вождение танков и БТР-ов по пересечённой местности с преодолением различных препятствий и выполнением показных элементов.
Тренировки береговых войск флота проходят на кластере «Центральный» Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Севастополе.
Международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет в городе-герое Севастополе с 28 по 30 июня 2019 года на территории филиалов военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Помимо Севастополя силы и войска Черноморского флота проводят мероприятия форума в городах-героях Керчь и Новороссийск.
Всего на площадках статических выставок будет представлено порядка 100 единиц современного вооружения и военной техники Черноморского флота и Южного военного округа, в том числе береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр», боевая техника подразделений радиоэлектронной борьбы и радиационной и химической защиты.
Основными целями форума являются стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, деятельности перспективных специалистов научно-исследовательских организаций, укрепление сотрудничества с предприятиями и организациями промышленности, а также популяризация службы в Вооруженных силах РФ и патриотическое воспитание молодежи.
Ще на цю тему:
На Черноморском флоте проходит совместное учение зенитно-ракетного полка и морской авиации
Россия начинает военные учения на территории Европы
Воздушный бой над Черным морем
В Азербайджане начались масштабные военные учения
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну
«Чистое небо-2018»: в Украину на учения прибудут ВВС США и НАТО
В Италии планируют проведение будущих учений "Си Бриз — 2019"