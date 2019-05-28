Суд в Крыму рассмотрит дело захваченного капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041»

12:05 14.06.2019   Крым

В Крыму в пятницу, 14 июня, пройдет рассмотрение дела капитана украинского рыболовецкого катера «ЯМК-0041» Виктора Новицкого из-за переноса даты заседания на более ранний срок. Об этом говорится в заявлении уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, опубликованном 14 июня на ее сайте.

«Благодаря конструктивному взаимодействию с государственными органами судебное заседание по делу капитана задержанного за незаконный промысел украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого пройдет сегодня (14 июня – КР), раньше намеченного срока», – говорится в сообщении, передает Крым.Реалии.

Омбудсмен уточнила, что Новицкий находится в Симферополе на съемной квартире под подпиской о невыезде.

«Если решение суда не будет связано с ограничением в передвижении, Виктор Новицкий уже сегодня сможет выехать домой», – добавила она.

4 мая 2018 года российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) западнее мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму. Позднее российский суд в Крыму арестовал капитана задержанного судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту пребывало 5 членов экипажа.

Ранее стало известно, что Россия освободила двоих удерживаемых в Крыму херсонских рыбаков. Об этом украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В октябре 2018 года сообщалось, что на материковую часть Украины смог вернуться член экипажа «ЯМК-0041»​ Геннадий Отичко.

Позднее сообщалось, что рыбаки пересекли административную границу между полуостровом и Херсонской областью.



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