Российская делегация планирует вернуться в ПАСЕ с депутатами от Крыма

11:48 14.06.2019   Крым

Парламентарии из России намерены восстановить свое участие в сессиях ПАСЕ, это может произойти уже на ближайшей летней сессии в июне.

Об этом сообщил на брифинге 13 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Дождя. Как рассказали Дождю в Госдуме, в делегацию будут включены парламентарии, представляющие Крым.

Если в первый день работы сессии ПАСЕ 24 июня организация примет резолюцию о предоставлении российской делегации полномочий по участию в ней, то Россия в тот же день направит заявку на участие и уже 25 июня будет в Страсбурге, сказал журналистам Володин. По его словам, речь идет о восстановлении базовых прав российской делегации — участие в работе организации, голосование и выступление.

В том случае, если 25 июня при регистрации полномочия российской делегации не будут восстановлены в полном объеме, тогда делегация покинет сессию, пояснил он. Взнос России в Совет Европы будет оплачен только если будут подтверждены все полномочия, уточнил спикер.

Источник Дождя в руководстве нижней палаты парламента рассказал, что если Госдума примет решение направлять свою делегацию в ПАСЕ, то в ее состав по инициативе фракций могут войти депутаты от Крыма и Севастополя. «Вероятно, они будут включены», — подтвердил источник в руководстве фракции «Единой России», в которую входят все депутаты от Крыма и Севастополя. Это такие же регионы России как и все остальные, поэтому депутаты от них имеют полное право представлять Россию в ПАСЕ, пояснил собеседник Дождя.

По словам другого собеседника в Думе, это решение может поставить под вопрос легитимность всей делегации и приведёт к напряжению в процессе возвращения России в ПАСЕ. Хотя, говорит он, со стороны ПАСЕ могут быть применены персональные санкции к этим депутатам, а не ко всей делегации.

3 июня комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в котором предлагалось предоставить российской делегации необходимые полномочия для участия в сессии в июне. 

Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году. Это произошло после того, как российскую делегацию лишили права голоса из-за присоединения Крыма. После этого Москва также прекратила выплату членских взносов в организацию.



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