Россия начинает военные учения на территории Европы
|10:47 14.06.2019
|Россия
Совместные российско-белорусско-сербские тактические учения «Славянское братство — 2019» стартуют 14 июня на базе Сил специальных операций Вооружённых сил Сербии в городе Панчево. Учения будут проходить до 27 июня.
В них примут участие около 600 военнослужащих, в том числе более 200 бойцов Псковской дивизии ВДВ России, около 300 военнослужащих Армии Сербии и до 60 белорусских военных, передает Регнум.
В учениях будет задействовано более 50 единиц боевой техники и авиации. В рамках учений военнослужащие трёх стран отработают специальные действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при выполнении контртеррористических задач.
На первом этапе предполагается осуществить координацию подразделений, отработать задачи по котртеррористической тактике, провести занятия по воздушно-десантной и огневой подготовке. Ранее в сербской церкви отказались признавать ПЦУ.
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