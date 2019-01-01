Анкара звинуватила Вашингтон у відмові створити робочу групу по С-400
|11:25 14.06.2019
|Турция
Анкара звинуватила Вашингтон у відмові створити робочу групу для оцінки купівлі Туреччиною російських систем С-400. Як заявив журналістам глава Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, передає Аspekty.net с сылкой на Reuters.
За його словами, США не зробили спроб створити спільну робочу групу для оцінки своїх побоювань щодо купівлі Туреччиною С-400.
Він також повідомив, що офіційні особи Туреччини готують відповідь на лист виконуючого обов’язки міністра оборони США Патріка Шанахана, в якому йдеться про те, що Туреччина буде виключена з програми винищувачів F-35, якщо придбає С-400.
США наполягають, що С-400 являє загрозу для винищувачів Lockheed Martin Corp F-35, що Туреччина також планує купити, і вимагає відмовитися від угоди. Анкара в свою чергу стверджує, що ніякої загрози немає і заявляє, що не буде відмовлятися від покупки. США виставили Туреччині ультиматум аж до введення санкцій, якщо Анкара купить С-400.
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