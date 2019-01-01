Росія збудувала першу залізничну колію на Кримському мосту

10:59 14.06.2019   Крым

Росія завершила будівництво першої залізничної колії на Кримському мост, що веде з окупованого Криму. Довжина колії в напрямку Росії складає 19 кілометрів.

За інформацією у повідомленні, також будуються підходи до мосту: два шляхи по 18 км з боку окупованого Криму. Вони мають зв’язати міст із залізничною мережею півострова. Нині готово 16 з 36 кілометрів, про це повідомляє «Крымский мост», пишет громадське радио

Нагадаємо, 4 жовтня в окупованому Криму у воду впав один із прольотів залізничної частини так званого Кримського мосту. Під час інциденту ніхто не постраждав.

15 травня відбулось офіційне відкриття Кримського мосту, що з’єднує незаконно анексований Росією півострів з Кубанню.

Президент України Петро Порошенко назвав незаконним будівництво та порушенням міжнародного права.

Прокуратура та поліція Автономної Республіки Крим розслідують можливе порушення правил екологічної безпеки під час будівництва мосту через Керченську протоку на окупований півострів.

Європейський Союз запровадив санкції проти п’яти російських та однієї кримської компаній, які брали участь у будівництві Кримського мосту.

 



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