В сети показали видео последствий стихии в Крыму: полуостров «ушел под воду»\ Видео
|10:24 14.06.2019
|Крым
От сильной грозы с ливнем пострадали дороги на Крымском полуострове. Жители оккупированного Крыма выкладывают в Facebook фото и видео последствий жуткой стихии.
Сообщается, что непогода, разгулявшаяся в четверг, 13 июня, сильно осложнила передвижение автомобилей по дорогам полуострова, передает РБК Украина.
Так выглядела дорога с Симферополя на Джанкой. На видео автомобили едут практически по фары в воде.
Крым затопило ливнем (видео: facebook.com/auto8292)
Сильный ливень с дождем существенно снизил видимость, сделав передвижение по автодорогам аварийно опасным.
Пользователи сети выложили видео, снятое на подъезду к аэропорту в столице полуострова - Симферополе.
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