От сильной грозы с ливнем пострадали дороги на Крымском полуострове. Жители оккупированного Крыма выкладывают в Facebook фото и видео последствий жуткой стихии.

Сообщается, что непогода, разгулявшаяся в четверг, 13 июня, сильно осложнила передвижение автомобилей по дорогам полуострова, передает РБК Украина.

Так выглядела дорога с Симферополя на Джанкой. На видео автомобили едут практически по фары в воде.

Крым затопило ливнем (видео: facebook.com/auto8292)

Сильный ливень с дождем существенно снизил видимость, сделав передвижение по автодорогам аварийно опасным.

Пользователи сети выложили видео, снятое на подъезду к аэропорту в столице полуострова - Симферополе.