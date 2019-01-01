Заместитель директора расположенной в Цихисдзири гостиницы «Кастелло Маре» Занда Месхидзе объяснила причину, по которой во дворе гостиницы был вывешен государственный флаг Российской Федерации.

Как заявила Месхидзе, в их гостинице представители различных стран проводят мероприятия и во всех таких случаях во дворе вывешивается национальный флаг той страны, которая проводит конференцию. По ее пояснению, так они поступили и в случае с РФ, сообщает Грузия Online.

По словам Месхидзе, после того, как вывешивание российского флага в гостинице «Кастелло Маре» вызвало ажиотаж, менеджмент гостиницы принял решение снять флаг страны-оккупанта.

Как отметила Занда Месхидзе, они допустят исключение, и в будущем государственный флаг РФ больше не будет вывешиваться во дворе гостиницы.

Информацию о вывешивании флага РФ во дворе гостиницы «Кастелло Маре» распространило аджарское местное телевидение TV-25.

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