Российский флаг на аджарской гостинице вызвал скандал в Грузии
|09:59 14.06.2019
|Грузия
Заместитель директора расположенной в Цихисдзири гостиницы «Кастелло Маре» Занда Месхидзе объяснила причину, по которой во дворе гостиницы был вывешен государственный флаг Российской Федерации.
Как заявила Месхидзе, в их гостинице представители различных стран проводят мероприятия и во всех таких случаях во дворе вывешивается национальный флаг той страны, которая проводит конференцию. По ее пояснению, так они поступили и в случае с РФ, сообщает Грузия Online.
По словам Месхидзе, после того, как вывешивание российского флага в гостинице «Кастелло Маре» вызвало ажиотаж, менеджмент гостиницы принял решение снять флаг страны-оккупанта.
Как отметила Занда Месхидзе, они допустят исключение, и в будущем государственный флаг РФ больше не будет вывешиваться во дворе гостиницы.
Информацию о вывешивании флага РФ во дворе гостиницы «Кастелло Маре» распространило аджарское местное телевидение TV-25.
Напомним, тбилисский городской суд оставил в силе меру пресечения обвиняемой в торговле несовершеннолетними 36-летней Юлии Сусляк - взятие под стражу.
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