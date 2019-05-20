Украина присоединится к ОАГ как постоянный наблюдатель

09:29 14.06.2019   Украина

Кабинет Министров принял решение об осуществлении добровольного взноса Украины в размере 40 000 долларов в Организацию американских государств (ОАГ) в качестве постоянного наблюдателя.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Это решение будет способствовать углублению политического диалога с государствами Северной и Южной Америки, в частности по вопросам региональной и глобальной безопасности, борьбы с терроризмом и наркобизнесом, правозащитной деятельности, а также развития торгово-экономического сотрудничества с указанными государствами, говорится в заявлении Кабмина.

Осуществление Украиной добровольного взноса в ОАГ имеет целью создать платформу для расширения сотрудничества со странами ОАГ и укрепления международной поддержки Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, в условиях российской агрессии.

Напомним, власти Венесуэлы объявили, что страна больше не является членом Организации американских государств (ОАГ), поскольку она использовалась для проведения государственных переворотов в регионе.



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