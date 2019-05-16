Сенатор Джон Баррассо внес в Конгресс США законопроект, предусматривающий введение ограничительных мероприятий по проекту «Северный поток-2» и других российских газопроводов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление пресс-службы сенатора, опубликованную на его сайте.

Законопроект «предусматривает введение санкций против» Северного потока-2 «, которым будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов».

«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию», - заявил сенатор.

В документе отмечается, что «некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии как геополитического оружия».

«Трубопровод» Северный поток-2» , который будет транспортировать природный газ из России в Германию, сделает Европу еще более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов», - заверил Баррассо.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что рассматривает возможность санкций в отношении российского проекта газопровода «Северный поток 2» и предупредил Германию о зависимости от российского топлива.