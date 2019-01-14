В Сети появилось видео нештатной ситуации, с истребителем Су-30СМ возникшей во время показательных полетов над Севастополем.

Во время выполнения «кобры Пугачева» у Су-30СМ по непонятной причине раскрылся тормозной парашют. Автоматика тут же сбросила его, поскольку самолет находился в воздухе. Истребитель продолжил полет и после завершения программы благополучно приземлился на базе, передает «Новости N».