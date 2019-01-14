У Су-30 сработал тормозной парашют во время показательного полета над оккупированным Севастополем\ Видео
|08:48 14.06.2019
|Севастополь
В Сети появилось видео нештатной ситуации, с истребителем Су-30СМ возникшей во время показательных полетов над Севастополем.
Во время выполнения «кобры Пугачева» у Су-30СМ по непонятной причине раскрылся тормозной парашют. Автоматика тут же сбросила его, поскольку самолет находился в воздухе. Истребитель продолжил полет и после завершения программы благополучно приземлился на базе, передает «Новости N».
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