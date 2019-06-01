Сиднейский институт экономики и мира опубликовал очередной индекс миролюбия стран, по которому Украине была отведена 150-я позиция из 163 возможных, по представленному рейтингу, Украина входит в 20 самых опасных стран мира.

Подробный доступ к полному тексту индекса, методологии и показателям по которым он был сделан, можно найти по этой ссылке, пишет Укринформ.

Украина в приведенном перечне разместилась сразу за Северной Кореей, и поднялась в этом списке на две позиции по сравнению с прошлым годом, в то время как страна-агрессор - Россия - опустилась на одну позицию, и занимает сейчас 154 строчку рейтинга.

В целом, как отмечает исследование, в 2019 году мир впервые за последние 5 лет улучшил показатели миролюбия, которые достигли пусть небольшого, но роста. Интересно, что наиболее миролюбивым регионом мира признали Европу, где большинство из перечисленных 36 стран, включая Турцию, достигли определенного прогресса по «тестовым» показателям - милитаризации, наличию конфликтов, объемам экспорта оружия, по уровню террористической угрозы, уровню личной безопасности и другим.

Правда, в этом перечне европейских стран отсутствует Украина, которая могла бы существенно ухудшить европейскую статистику. Австралийские исследователи поместили нашу страну, вместе со всеми странами постсоветского пространства, в раздел «Россия и Евразия», что, очевидно, отражает определенные мировоззренческие установки самого исследовательского учреждения.

Эти же исследователи поставили Украину на первое место по росту уровня миролюбия среди всех стран мира, с показателем в - 0,197 балла в общем зачете, где минус в итоговом счете означает улучшение положения с миром. Для сравнения - Никарагуа, которая находится на другом «полюсе» с самым высоким показателем падения миролюбия сразу на 54 позиции (до 120 места в общем списке стран), набрала сразу + 0,377 баллов в рейтинге миролюбия, что, разумеется, является ухудшением положения.

Этот момент заслуживает прямой цитаты из аналитического доклада, сопровождающего индекс.

«В прошлом году Украина продемонстрировала наибольшее улучшение в мире по количеству баллов, поднявшись на две позиции до 150 места. Украина имеет третье по количеству уменьшение показателя смертности во ВНУТРЕННИХ конфликтах - на 85,7 %, что означает, что более 7800 жизней были сохранены. Вместе с тем, интенсивность ВНУТРЕННЕГО конфликта и отношений с соседями остается на уровне пяти из пяти возможных (плохо - ред). Существенное улучшение в сфере безопасности включает уменьшение принудительного перемещения населения, случаев лишения свободы, уменьшения проявлений терроризма и, особенно, политического терроризма. Эти улучшения были частично смазаны ухудшением политической стабильности, на фоне неуверенности вокруг выборов 2019 года. Вместе с этим, в то время, когда это пишется, ведущий кандидат Владимир Зеленский получил 70 процентов голосов во втором раунде выборов. Поскольку нехватка политического опыта не подрывает его способности к политической деятельности, он может оказаться способным улучшить единство и стабильность страны», отмечается в докладе.

Остается добавить, что в пятерку самых миролюбивых государств планеты Сиднейский институт зачислил Исландию, Новую Зеландию, Португалию, Австрию и Данию. Соответственно, пять стран, которые замыкают перечень, в обратной последовательности - Афганистан, Сирия, Южный Судан, Йемен и Ирак.