В Стамбуле проводят флешмобы для популяризации чтения

07:58 14.06.2019   Стамбул

Около двух тысяч человек собрались в Стамбуле для массового чтения книг и популяризации чтения.

«Чтение – очень нужное занятие, важно пропагандировать его, поощрять общественность. Мы и в дальнейшем будем проводить такие акции», - подчеркнул глава района Хасан Акгюн, сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Sabah..

Около 2 тысяч человек разного возраста собрались в районе Буюкчекмедже в Стамбуле, чтобы вместе почитать книги и таким образом способствовать популяризации чтения после того, как муниципалитет округа объявил 2019 год "Годом чтения".

Жители района Буюкчекмедже, что находится на европейской части города, собрались в амфитеатре Кемаль-Суналь в парке культуры. В ходе мероприятия было проведено интервью с писателями и сеансы автографов.

В прошлом месяце подобное событие произошло в южной части страны - провинции Анталии. Дети из начальной и средней школы и дошкольники в сопровождении родителей собрались на пляже Коньяалты и читали почти два часа.



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