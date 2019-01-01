В Стамбуле проводят флешмобы для популяризации чтения
|07:58 14.06.2019
|Стамбул
Около двух тысяч человек собрались в Стамбуле для массового чтения книг и популяризации чтения.
«Чтение – очень нужное занятие, важно пропагандировать его, поощрять общественность. Мы и в дальнейшем будем проводить такие акции», - подчеркнул глава района Хасан Акгюн, сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Sabah..
Около 2 тысяч человек разного возраста собрались в районе Буюкчекмедже в Стамбуле, чтобы вместе почитать книги и таким образом способствовать популяризации чтения после того, как муниципалитет округа объявил 2019 год "Годом чтения".
Жители района Буюкчекмедже, что находится на европейской части города, собрались в амфитеатре Кемаль-Суналь в парке культуры. В ходе мероприятия было проведено интервью с писателями и сеансы автографов.
В прошлом месяце подобное событие произошло в южной части страны - провинции Анталии. Дети из начальной и средней школы и дошкольники в сопровождении родителей собрались на пляже Коньяалты и читали почти два часа.
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