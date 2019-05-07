Источник: ВМФ приступил к созданию ТТЗ на атомный авианосец

20:15 13.06.2019   Россия

Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец; уже известно, что он будет атомным. 

Об этом в четверг, 13 июня, заявил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, передает FlotProm.

"ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию", – сказал собеседник агентства, не уточнив сроки завершения этих работ. 

Источник добавил, что Минобороны и Главкомат ВМФ придерживаются единого мнения – "новый авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой". 

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации. 

На прошлой неделе глава ОСК Алексей Рахманов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил журналистам, что российский атомный авианосец может быть создан в течение 15 лет в случае заказа со стороны ВМФ России. По его словам, построить такой авианосец могут "Балтийский завод", "Северная верфь" или "Севмаш". 

В 2015 году Крыловский государственный научный центр впервые представил модель авианосца проекта 23000 (шифр "Шторм"). Водоизмещение корабля должно достигать 100 тысяч тонн, длина – до 330 метров, максимальная скорость – 30 узлов. Авианосец рассчитывают на размещение 80–90 летательных аппаратов. Предполагалось, что его оснастят интегральной реакторной установкой РИТМ-200, которая создана для атомных ледоколов нового поколения проекта 22220 типа "Арктика".



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