Українські десантники беруть участь в навчаннях Sаber Guardian-2019 у Румунії / Фото
|19:45 13.06.2019
|Румыния
Ротна тактична група 25 окремої повітрянодесантної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України бере участь в багатонаціональних навчання Sаber Guardian-2019 у Румунії.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міноборони України.
"Українські десантники діють у складі батальйону Збройних сил Румунії. При цьому, десантники діють креативно, використовуючи усі знання та практичні навички, в тому числі і реальний бойовий досвід. Під шквалом ворожого вогню, українські десантники дали гідну відсіч переважаючим у кілька разів силам противника, використовуючи грамотну тактичну маневреність та добре підготовлені позиції. Після тривалого бою та максимального зближення з противником, десантники за командою командира батальйону відійшли на запасні позиції, під прикриттям артилерійського вогню дружніх сил", - зазначають у відомстві.
Важливим елементом під час активних дій було відпрацювання надання медичної допомоги умовно пораненим. За визначеними координатами, інструктори центру миротворчості та безпеки імітували влучення артилерійського снаряду у район розташування сил ротної тактичної групи Збройних сил України.
Як повідомлялося, протягом кількох днів в горах Румунії, на території Міжнародного навчального центру відбулася чергова практична фаза багатонаціонального навчання «Sаber Guardian-2019».
Фото: Міноборони
Ще на цю тему:
ГПУ открыла производство по факту публикации провокационного видео об "оккупации Буковины"
Матіос збирає силовиків через відео про окупацію Румунією Буковини
Переправа в Румынию через Дунай может быть запущена в 2019 году
Румунія надала 85 стипендій для українських студентів
Румыния откроет в Украине еще одно консульство
Украина узаконила военное сотрудничество с Румынией
Румыния рассматривает возможность строительства газового интерконнектора с Украиной
Украино-румынские учения «Ривериан-2018» стартуют в начале сентября
Бухарест обеспокоен действиями СБУ в румынском центре в Черновцах
В Румынии задержали экс-гендиректора «Укрспирта»
В МИД Румынии рассказали о встрече Мелешкану и Климкина на Буковине