В окупованому Криму активістку "Кримської солідарності" Гульсум Алієву в п'ятницю, 14 червня, викликають до "суду".

Про це у Facebook повідомляє "Кримська солідарність", пише Укрінформ.

"За попередньою інформацією, завтра, 14 червня 2019 року, відбудеться судове засідання відносно активістки, дочки політв'язня Мусліма Алієва, Гульсум Алієвої", - йдеться у повідомленні.

За даними організації, слідчий ФСБ Олександр Компанєйцев передав до прокуратури її адміністративну справу за статтею 20.3.1 КпАП РФ, звідки її передали до Алуштинського міського "суду" для розгляду. "Суддя" Лілія Мокроусова наразі вивчає матеріали справи.

Раніше коментуючи ситуацію Крим Реалії, адвокат Олексій Ладін сказав, що адміністративне провадження відносно Алієвої відкрите кримською "прокуратурою", попри закінчення терміну притягнення до адмінвідповідальності. Захист вже звернувся до "судді" з клопотанням про повернення справи в "прокуратуру", вказуючи, що терміни рахуються не з моменту порушення справи, а з моменту виявлення, тобто з 18 травня 2018 року.

11 червня Гульсум Алієву затримали на адмінкордоні з окупованим Кримом за обвинуваченням у "розпалюванні ненависті або ворожнечі (стаття 20.3.1 КпАП РФ) "за репост фейкової цитати філософа Івана Ільїна". Алієву доставили до відділу поліції в Армянську, де її тримали близько 3,5 годин, а потім відпустили.