В оккупированном Крыму стоимость набора продуктов "первой необходимости" выше, чем по России

18:45 13.06.2019   Крым

В аннексированном Россией Крыму возросла стоимость минимального набора продуктов питания.

Минимальный набор продуктов питания – это условная величина, рассчитанная из нижних допустимых показателей потребления, обеспечивающих человеку сохранение здоровья и нормальную жизнедеятельность, пишет РИА Новый день.

В перечень входит 33 наименования продуктов. Например, считается, что взрослому трудоспособному мужчине достаточно съедать в год 190 кг хлеба (преимущественно ржаного), 92 кг овощей, 18,6 кг фруктов, 20 кг сахара, 35 кг мяса (в основном, птицы и говядины). В перечень также входят молочные продукты, специи, яйца, рыба и масло.

Из стоимости этих продуктов и рассчитывается стоимость минимального набора. 

В оккупированном Крыму этот показатель по итогам мая составил 4 тысячи 406 рублей 35 копеек, что выше, чем в среднем по России. По сравнению с апрелем минимальный набор подорожал на 1%, а с начала года – на 8%.



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