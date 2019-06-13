Россия грозит выходом из ПАСЕ в случае изъятия полномочий делегации
|18:15 13.06.2019
|Россия
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия оставляет за собой право покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в том случае, если полномочия ее делегации будут подтверждены не полностью.
Об этом в четверг, 13 июня, сообщают Известия.
«В заявке на участие российской делегации в сессии ПАСЕ, которую мы будем подписывать со спикером Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко, оговаривается, что, если делегация будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ», — отметил Володин.
По его словам, Россия направит заявку на участие в июньской сессии ПАСЕ, если ассамблея 24 июня примет без изъятий резолюцию, гарантирующую неприкосновенность ключевых прав делегаций.
1 июня глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация может принять участие в июньской сессии. Он подчеркнул, что это будет возможно при условии, если регламентный комитет ПАСЕ, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям.
Спустя два дня сенатор Олег Морозов также допустил, что вероятность участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ существует, но только при гарантии того, что против нее не будут приниматься дискриминационные меры.
Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ.
Так как ситуация со временем не изменилась, Москва перестала направлять заявку на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ. Россия была одним из крупнейших доноров Совета Европы.
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