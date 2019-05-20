На заседании так называемой "рабочей группы по делам казачеств" Сергей Аксенов рекомендовал органам "госвласти" поддержать патриотически настроенных казаков и предложил организовать казачьи патрули при участии МВД, добровольных пожарных дружин совместно с МЧС, а также создать так называемое ГБОУ "Крымский казачий кадетский корпус".

Об этом сообщает пресс-служба "главы»" Крыма, пишет Черноморская безопасность.

По словам коллаборанта Аксенова, на сегодня казачество является «одной из ведущих патриотических сил нашего общества» и подчеркнул важность развития и поддержки казачества органами «государственной власти».

"В Крыму будут поддержаны люди, которые занимаются возрождением традиций и культуры казачества. В рамках рабочей группы обсудим сотрудничество казачьих сообществ с представителями органов исполнительной власти", - отметил "глава республики".

Аксенов предложил рассмотреть вопрос организации казачьих патрулей при участии МВД и вопрос организации добровольных пожарных дружин совместно с МЧС.

"Надо обратить внимание и более активно привлекать представителей казачества к охране общественного порядка, к другим государственным задачам", - уточнил коллаборант.

Оккупационный режим Крыма одобрил инициативу так называемого министра образования Крыма Натальи Гончаровой о создании на территории оккупированного Крыма ГБОУ "Крымский казачий кадетский корпус".

"Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым" также обязали сотрудничать и взаимодействовать с казачьими обществами.