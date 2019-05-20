Оккупированный Крым признан Freedom House территорией с низким уровнем свободы

17:15 13.06.2019   Крым

Согласно отчета Международной организации Freedom House относительно состояния свободы в мире Крым с 8 баллами из 100 признан «несвободной» территорией.

В отчете сравниваются политические и социальные условия стран и территорий по всему миру, и на основе оценок по шкале от нуля до 100 происходит ранжирование: «свободными» считаются страны и территории с наивысшим баллом, пишет Черноморская безопасность.

В список «несвободных» попадают те страны, которые не проводят честные выборы, не имеют активных независимых СМИ и не гарантируют своим гражданам базовые права. В перечень несвободных, согласно оценкам Freedom House, попали 56 стран и территорий. И среди них – оккупированный Россией украинский Крымский полуостров. Его рейтинг - всего 8 баллов из 100.

Оккупационная власть в Крыму и г. Севастополе грубо ограничивает политические и гражданские права, подавляет независимые СМИ и использует антитеррористические и другие законы для преследования политических диссидентов.

«Оккупационное правительство строго ограничивает политические и гражданские права, ограничивает независимые СМИ и применяет антитеррористическое и другое законодательство против политических оппонентов режима. Значительное количество украинцев были депортированы или другим способом вынуждены покинуть Крым. Представители коренного крымскотатарского меньшинства, значительная часть которого публично протестовала против российской оккупации, стала объектом особо жестких репрессий со стороны органов власти – говорится в отчете.

Государство-оккупант также находится в списке несвободных стран, согласно оценкам Freedom House, она набрала лишь 20 баллов из 100. В списке мест без свободы попали регионы, в которых расположены российские войска: Южная Осетия в Грузии (10 баллов из 100) и Приднестровье (24 балла).

Рейтинг Украины - 60 из 100 – «частично свободная» страна.



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