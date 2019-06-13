Волонтерам вдалося виявити докази участі в операції захоплення Криму в 2014 році російської 41 бригади ракетних катерів, дислокованої у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляється на сайті міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, пише Апостроф.

Під час моніторингу профілів соцмереж російських військовослужбовців було виявлено фотографії російських моряків, які служили на малому ракетному кораблі "Міраж". Цей корабель входить до складу 166-го Новоросійського дивізіону малих ракетних кораблів 41-ї бригади ракетних катерів (номер в/ч бригади 72165). Всі вони брали участь в операції захоплення Криму і отримали за це нагороди від міністерства оборони РФ.

На фото зліва направо: Олександр Денисенко, Олексій Барабаш, Олександр Головань.

На основі даних з профілю соцмережі встановлено: Головань Олександр Сергійович, 10.01.1991 р.н. Родом з Калузької області. Навчався в Москві. Брав участь в акціях російської опозиції, зокрема, т. з. марші мільйонів, який відбувся 12 червня 2012 року. На військову службу був призваний восени 2013 року.

Служив матросом на малому ракетному кораблі "Міраж". За участь в операції захоплення Криму нагороджений медаллю.

Денисенко Олександр Миколайович. За даними профілю соціальної мережі, дата народження 24.03.1993 р., живе в Краснодарському краї РФ, ймовірно, в місті Кореновськ. Персональні дані також вказані на фотографії водійського посвідчення.

Проходив строкову службу в 41-й бригаді ракетних катерів. За участь в операції захоплення Криму нагороджений медаллю.

Барабаш Олексій Іванович. На основі даних сторінок соцмережі встановлено: дата народження 18.05.1994 р., проживає в місті Новоросійськ, Краснодарський край РФ. Служив матросом на малому ракетному кораблі "Міраж". Крім фотографій з медаллю за окупацію Криму, в його фотоальбомі знайдено також фото нагородного посвідчення до медалі.

Також в альбомі Барабаша є фото з російським режисером Федором Бондарчуком, який очевидно незаконно перебував в Криму влітку 2014 року.

Фото: InformNapalm.