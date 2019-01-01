Суднобудівно-судноремонтний завод (ССЗ) «Нібулон» (Миколаїв) ропочав будівництво несамохідних суден проекту В1500.

Про це повідомила прес-служба компанії «Нібулон», пишуть Порти України.

«У цеху металообробки повним ходом ведеться підготовка і різання металу для виготовлення секцій несамохідних суден-майданчиків відкритого типу проекту В1500», ― зазначила прес-служба.

Головне призначення суден проекту ― перевезення контейнерів, генеральних і навалювальних вантажів (піску, гравію, пакетованих вантажів, лісу і лісоматеріалів). Довжина судна становить 75 метрів, ширина ― 17 метрів, висота борту ― 3,5 метра, вантажопідйомність ― 1,5 тис. тонн, площа вантажного майданчика ― 835 квадратних метрів.

Виробнича програма передбачає будівництво чотирьох суден проекту В1500, спуск суден на воду планується до кінця 2019 року.

ССЗ «Нібулон» (до 2012 року — суднобудівний завод «Лиман», до 2000 року — Чорноморський судномеханічний завод) спеціалізується на повнокомплектному будівництві суден і судноремонті. Є суднобудівною та судноремонтною базою флоту агрохолдингу «Нібулон». У 2018 році підприємство спустило на воду вісім суден. У 2019 році завод також планує збудувати вісім суден.

ТОВ «Сільськогосподарське підприємство (СП) «Нібулон» (засновано в 1991 році) — один з найбільших операторів зернового ринку України. Має елеваторні потужності загальною місткістю понад 1,7 млн тонн і власний перевантажувальний термінал у Миколаївському морському порту. Компанія в 2016-2017 маркетинговому році експортувала 4,65 млн тонн зернових (в 2015-2016 — 4,66 млн тонн).



Фото: nibulon.com