У січні-травні морпорти збільшили вантажообіг на 13%

15:46 13.06.2019   Украина

Морські порти України в січні-травні 2019 року збільшили вантажообіг у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 13% ― до 61,4 млн тонн. 

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), пишуть Порти України.

Як повідомила прес-служба АМПУ, основою позитивної динаміки обробки вантажів залишається експорт, який виріс майже на 20%. Тоді як імпорт дав приріст лише в 0,9%, а транзит скоротився на 17,1%.

Більше третини перевалки ― понад 21,9 млн тонн ― склала перевалка хлібних вантажів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей обсяг збільшився майже на третину («плюс» 5,5 млн тонн). Більш ніж на чверть зросла перевалка руди, яка склала понад 13,4 млн тонн. Дуже істотним ― на 361 тис. тонн ― виявилося збільшення обробки хімічних і мінеральних добрив (сипучих ― на 14,3%, фасованих ― більш ніж у п'ять разів). Зберігається тенденція зростання контейнерооборту ― «плюс» 18,4%.

Лідерами за обсягом вантажоперевалки стали порт «Південний» ― 19,6 млн тонн (приріст 20,4%), Миколаївський порт ― 13,3 млн тонн (приріст 19,5%), Чорноморський порт ― 10,6 млн тонн (приріст 20,9%), Одеський порт ― 10,1 млн тонн (приріст 9,2%).

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 2% ― до 135,171 млн тонн.



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