За травень 2019 року адміністративний кордон із окупованим Кримом перетнуло майже стільки ж людей, як торік.

Про це розповів у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії спікер Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Ситуація з відпочинком багато в чому перебільшена російськими ЗМІ. Тому що різкого збільшення кількості українців, які їдуть саме відпочивати, ми не спостерігаємо», – зазначив Слободян.

За його словами, прикордонники не відстежують мету, з якою громадяни з материкової України їдуть в анексований Крим, ця графа відсутня в базах даних прикордонників, тому що «це певною мірою – обмеження прав і свобод».

«Якщо говорити мовою цифр, за травень 2019 року адмінкордон з Кримом перетнули близько 197 тисяч осіб, а за травень минулого року їх було близько 190 тисяч. Тобто збільшення несуттєве, і говорити про якесь різке зростання числа тих, хто їде , наприклад, відпочивати, було б недоречно», – наголосив Слободян.

Російські прикордонники в Криму стверджували, що в зв’язку з травневими святами зросла кількість громадян України, які в'їжджають до окупованого Криму через пункти пропуску на адмінкордоні.