Адвокат военнопленного украинского моряка Владимира Терещенко Анастасия Георгиевская на странице в Фейсбук рассказала о состоянии подзащитного и условиях содержания в СИЗО Лефортово.

«Володя читает (фэнтези), пишет письма родным. За последние 3 недели написал 10 писем. Две недели назад ему передали 5 писем. И это с марта! Хотя только родные пишут ему как минимум 2 раза в неделю», - отметила адвокат. По словам Георгиевской, на все «запросы и ходатайства и СИЗО, и следствие ответили «все нормально, никаких нарушений закона нет», работа в этом направлении будет продолжена, сообщает Черноморская безопасность.

Российская сторона не разрешает Терещенко звонки родным, а также звонок адвокату. Это нарушение адвокат также будет обжаловать.

Условия содержания без изменений: камера старая, горячей воды нет. Возможно в июле переведут всех в отремонтированный корпус.

«Его очень интересует вопрос: когда будет продление - приедут ли его родные. Он, конечно, очень соскучился и мечтает скорей вернуться домой. Держится отлично, настроение бодрое. Мыслит прагматично (что единственно правильно в данной ситуации), выглядит хорошо. Ни на что не жалуется - у него как всегда «все нормально», - рассказала адвокат.