На аэродроме Кача под Севастополем летчики морской авиации и ПВО Черноморского флота страны-агрессора выполняют прыжки с парашютом в ходе проведения сбора по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

В отработке мероприятий боевой подготовки принимают участие порядка 30 пилотов из состава морского штурмового и смешанного авиационных полков флота, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе проведения сбора военнослужащие выполняют десантирование из вертолета Ми-8 с разных высот, отрабатывают аварийное покидание самолета.