Летчики морской авиации ЧФ выполняют прыжки с парашютом на аэродроме в оккупированном Крыму
|19:30 13.06.2019
|Крым
На аэродроме Кача под Севастополем летчики морской авиации и ПВО Черноморского флота страны-агрессора выполняют прыжки с парашютом в ходе проведения сбора по воздушно-десантной подготовке (ВДП).
В отработке мероприятий боевой подготовки принимают участие порядка 30 пилотов из состава морского штурмового и смешанного авиационных полков флота, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе проведения сбора военнослужащие выполняют десантирование из вертолета Ми-8 с разных высот, отрабатывают аварийное покидание самолета.
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