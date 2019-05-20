ФСБ закончила следствие и предъявила обвинение Эдему Бекирову: активист вину не признал - адвокат
|19:00 13.06.2019
|Крым
Адвокаты крымскотатарского активиста Эдема Бекирова Алексей Ладин и Ислям Велиляев сообщили, что ФСБ России завершила следствие по его «делу» о незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, защита приступит к ознакомлению материалов и начнется суд.
Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на Крым.Реалии.
«Сегодня (12 июня – КР) в окончательном варианте Бекирову предъявили обвинение. Оно осталось без изменений, единственное – четко уточнили дату и время, когда именно, по версии следствия, он передал боеприпасы и взрывчатку. Раньше обвинение было расплывчатое, время и дата совершения преступления – неустановленные», – подчеркнул Велиляев.
Адвокаты отметили, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указано, что старший следователь-криминалист следственного отдела УФСБ России по Крыму и Севастополю Иван Романец, «рассмотрев материалы дела, установил, что Бекиров совершил незаконное хранение боеприпасов группой лиц по предварительному сговору». По словам адвоката Ладина, защита, после допроса, ходатайствовала, чтобы «следствие вызвало и допросило тех людей, которые находились с Бекировым в то время, когда он якобы передавал взрывчатку и боеприпасы», а также внесла предложение о «проведении психо-физиологического исследования (проверку на полиграфе) в отношении Бекирова» и «мифического свидетеля под псевдонимом Меметов». На данный момент защита ждет ответа на ходатайства.
Эдем Бекиров не признал вину и полностью подтвердил свои показания, указал даты и время с кем и где находился.
Отметим, что ранее «суд» в Симферополе продлил арест Бекирову до 12 августа.
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