Сирійська армія та її союзники обстріляли райони північно-західної Сирії рано в четвер і атакували турецький спостережний пункт, попри те, що напередодні Москва і Анкара оголосили про досягнення домовленості щодо перемир'я.

Про це повідомили в Міноборони Туреччини, а також спостерігачі, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що сирійські урядові сили навмисне випустили 35 мінометних снарядів по одному з її спостережних пунктів в зоні деескалації в Ідлібі, поранивши трьох турецьких солдатів і завдавши шкоди обладнанню та споруді.

Анкара зробила Москві заяву щодо цього інциденту, повідомили в Міністерстві оборони.

Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що повітряні удари по повстанцям припинилися на ніч, але відновилися в четвер вранці. Вони були націлені на місцевість навколо Хан Шейхуна, опозиційного міста в південній провінції Ідліб, сказали спостерігачі, додавши, що повстанці також застосували артилерію.

У середу російські військові заявили, що Москва і Анкара домовилися про повне припинення вогню на північному заході Сирії, але не сказали, скільки часу триватиме перемир'я.

Як відомо, ЗС Туреччини створили спостережні пункти в 12 точках по внутрішньому периметру зони деескалації на північному заході Сирії.

17 вересня 2018 року на переговорах в Сочі між президентами Туреччини та Росії була досягнута домовленість про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі. Війська Асада і РФ в порушення положень систематично обстрілюють населені пункти, розташовані в зоні деескалації.