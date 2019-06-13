Туреччина зробила заяву Росії у зв'язку з обстрілом в Сирії
|18:30 13.06.2019
|Турция
Сирійська армія та її союзники обстріляли райони північно-західної Сирії рано в четвер і атакували турецький спостережний пункт, попри те, що напередодні Москва і Анкара оголосили про досягнення домовленості щодо перемир'я.
Про це повідомили в Міноборони Туреччини, а також спостерігачі, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Міністерство оборони Туреччини заявило, що сирійські урядові сили навмисне випустили 35 мінометних снарядів по одному з її спостережних пунктів в зоні деескалації в Ідлібі, поранивши трьох турецьких солдатів і завдавши шкоди обладнанню та споруді.
Анкара зробила Москві заяву щодо цього інциденту, повідомили в Міністерстві оборони.
Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що повітряні удари по повстанцям припинилися на ніч, але відновилися в четвер вранці. Вони були націлені на місцевість навколо Хан Шейхуна, опозиційного міста в південній провінції Ідліб, сказали спостерігачі, додавши, що повстанці також застосували артилерію.
У середу російські військові заявили, що Москва і Анкара домовилися про повне припинення вогню на північному заході Сирії, але не сказали, скільки часу триватиме перемир'я.
Як відомо, ЗС Туреччини створили спостережні пункти в 12 точках по внутрішньому периметру зони деескалації на північному заході Сирії.
17 вересня 2018 року на переговорах в Сочі між президентами Туреччини та Росії була досягнута домовленість про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі. Війська Асада і РФ в порушення положень систематично обстрілюють населені пункти, розташовані в зоні деескалації.
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