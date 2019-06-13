Українські "зелені берети" провели масштабні навчання на Азові / Відео

17:30 13.06.2019   Азовский район

Бійці Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил на узбережжі Азовського моря відпрацювали дії по відбиттю атаки морського десанту ворога.

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на прес-центр ООС.

"Бойові екіпажі "БТР" і "Humvee" Донецького прикордонного загону в польових умовах, наближених до бойових, в черговий раз відпрацювали питання участі прикордонних підрозділів в противодесантній обороні узбережжя Азовського моря в районі проведення операції Об'єднаних сил. Не дивлячись на різкі зміни погоди - від спеки до проливних дощів, "зелені берети" здійснили маневрування на броньованій техніці і влучно били по цілям, в тому числі на ходу", - сказано в повідомленні.

Таким чином, як зазначили в штабі, були вдосконалені практичні навички механіків-водіїв з управління бойовою технікою, а також навідників башенно-кулеметних установок в знанні матеріальної частини зброї та ведення вогню вдень і вночі.

"Стали в нагоді тут і можливості БПЛА для розвідки противника, місцевості та коригування вогню", - додали в штабі.



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