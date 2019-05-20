ООН: Росія повинна негайно звільнити захоплених українських моряків

17:00 13.06.2019   Крым

Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і негайно звільнити 24 захоплених поблизу Керченської протоки моряків і 3 кораблі.

Про це заявила на презентації "Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні 16 лютого - 15 травня 2019 року" голова Моніторингової місії ООН з прав людини в України Фіона Фрейзер, повідомляє Укрінформ.

"Російська Федерація повинна виконати рішення, видані двома окремими судовими органами в рамках системи ООН. Перша ухвала від 2017 року, оголошена Міжнародним судом ООН, - Російська Федерація має скасувати заборону діяльності Меджлісу. Друга ухвала, оголошена в травні цього року Міжнародним трибуналом ООН з морського права, - негайно звільнити 24 членів українського екіпажу та військово-морські кораблі, захоплені у листопаді минулого року біля Керченської протоки", - сказала Фрейзер.

Голова Моніторингової місії ООН також закликала Російську Федерацію як окупаційну державу в Криму дотримуватися зобов'язань відповідно до міжнародних стандартів прав людини та міжнародного гуманітарного права.

"Це серед іншого означає незастосування свого законодавства в Криму, забезпечення гуманного поводження з усіма затриманими, забезпечення свободи віросповідання усім групам віруючих", - акцентувала Фрейзер.

Як повідомлялося, суд ООН з морського права 25 травня виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов'язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям. Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Посол України у ФРН Андрій Мельник заявив, що в разі невиконання Росією рішення Трибуналу українська сторона готова буде ініціювати "гамбурзькі санкції".



Ще на цю тему:

20:00 13.06.2019
Адвокат: Военнопленному украинскому моряку запретили звонки адвокату и домой
16:45 13.06.2019
Листи від військовополонених моряків: Хлопці вірять, що Україна їх витягне
09:23 13.06.2019
Крым «ощетинился ракетами»: Россия существенно усилила свои войска на оккупированном полуострове / Фото
11:00 10.06.2019
Второй корабль проекта 22160 пополнит ЧФ оккупантов до конца июня
16:01 05.06.2019
Патрульный корабль с крылатыми ракетами "Калибр" пополнит ВМФ оккупантов в июне
15:31 05.06.2019
После ходовых испытаний крейсер "Москва" отправят на ремонт
14:15 05.06.2019
В РФ провели следственные действия в отношении военнопленного моряка Цыбизова
08:31 05.06.2019
Вертолеты в оккупированном Крыму включают станции РЭБ из-за "угрозы" украинских ПВО
16:31 03.06.2019
Ракетные комплексы ЧФ наносят условные ракетные удары по морским целям
15:31 03.06.2019
ЮВО: Боевые вертолеты нанесли ракетный удар по объектам условного противника на крымском побережье
12:01 03.06.2019
Оккупанты незаконно отправили еще полторы сотни крымчан в российскую армию
21:01 31.05.2019
Корабли оккупантов провели учения в акватории Черного моря
Новини
Азербайджан Азербайджан
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Всі новини країни
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:15 13.06.2019
Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях
20:30 12.06.2019
МО: Грузия будет участвовать в совместных учениях Турции и Азербайджана
17:30 12.06.2019
Держсекретар США: Грузія повинна добудувати порт в Анаклії
08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:30 13.06.2019
Путин пообещал поддержку новой власти Молдовы в борьбе с узурпаторами
08:54 13.06.2019
Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США из-за заявлений по кризису в стране
17:00 12.06.2019
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
12:55 12.06.2019
Парламент Молдовы в I чтении одобрил отмену смешанной избирательной системы
Всі новини країни
Россия Россия
18:15 13.06.2019
Россия грозит выходом из ПАСЕ в случае изъятия полномочий делегации
17:30 13.06.2019
Українські "зелені берети" провели масштабні навчання на Азові / Відео
13:59 13.06.2019
ЮВО: Разведчики в горах Карачаево-Черкесии учились ликвидировать диверсантов
10:17 13.06.2019
У Німеччині вважають передчасними розмови про зняття санкцій з РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 13.06.2019
Українські десантники беруть участь в навчаннях Sаber Guardian-2019 у Румунії / Фото
18:00 12.06.2019
Румунія попередила своїх громадян про поїздки в Молдову
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 13.06.2019
Туреччина зробила заяву Росії у зв'язку з обстрілом в Сирії
15:30 13.06.2019
Эрдоган: Вопрос о закупке С-400 закрыт
14:30 13.06.2019
Мадрид согласился увеличить военное развертывание США в Роте, не изменяя договор - El Pais
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
Всі новини країни
Украина Украина
20:00 13.06.2019
Адвокат: Военнопленному украинскому моряку запретили звонки адвокату и домой
19:30 13.06.2019
Летчики морской авиации ЧФ выполняют прыжки с парашютом на аэродроме в оккупированном Крыму
19:15 13.06.2019
Окупанти викликають до "суду" дочку політв'язня Мусліма Алієва
19:00 13.06.2019
ФСБ закончила следствие и предъявила обвинение Эдему Бекирову: активист вину не признал - адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд