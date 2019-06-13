Крупнейший судоремонтный завод Украины - Ильичевский СРЗ в Черноморске - с начала 2019 года отремонтировал 28 судов и продолжает работу еще над 30 единицами.

Об этом пишет Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные предприятия.

В основном на заводе ремонтировали крупные балкеры и паромы - Vilnus, Kaunas, Aviva. Также в этом году завод ремонтирует различные земснаряды, включая тяжелые экскаваторы.

"Так, в январе-феврале выполнена новая для завода работа - ремонт экскаватора МР-26, принадлежащий компании, которая входит в тройку мировых лидеров по производству дноуглубительных и портовых работ China Harbour Engineering Company. Кроме доковых работ, заводом был выполнен ремонт трех якорных свай экскаватора длиной 32 метра (сравнимо с девятиэтажным домом) и весом 52 тонны каждая. Для ремонта использовалась высокопрочная сталь толщиной 32 мм", - сообщили на предприятии.

На заводе отметили, что продолжается начатая в прошлом году работа по модернизации балластной системы на теплоходах польской государственной судоходной компании Polsteam. Polsteam является крупнейшим судовладельцем Польши и одним из крупнейших в Европе, владеет и управляет более чем 60 судами, в том числе - 51 сухогрузом Handysize и Panamax и четырьмя паромами. Сейчас компания начала установку новейших систем очистки балластных вод на всех судах. В этом году ИСРЗ принял уже пять крупных сухогрузов, принадлежащих Polsteam.

Интенсивно работает контейнерное производство ИСРЗ, выполняя заказы на несколько видов новых контейнеров собственной разработки. Увеличен штат сотрудников контейнерного терминала.

Загрузка распланирована на несколько месяцев вперед.