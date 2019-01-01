Маріупольський порт і АМПУ очолили рейтинг стабільності держпідприємств в Україні
|16:30 13.06.2019
|Украина
7 транспортних компаній увійшли в топ-10 найбільш стабільних держпідприємств.
ДП "Украерорух", Маріупольський морський торговельний порт і Адміністрація морських портів України (АМПУ) є найбільш стабільними державними підприємствами в Україні, свідчать дані рейтингу Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД, Київ), представленого в Києві в четвер, 13 червня.
Про це пише Укрінформ з посиланням на сайт ЦТС.
Результати дослідження 50 українських підприємств за підсумками 2017 року розміщені на сайті, створеному МЦПД разом з Інститутом економічних і соціальних реформ Словаччини (INEKO).
Згідно з рейтингом, у топ-10 підприємств також увійшли: міжнародний аеропорт Львів, морський торговий порт Південний, Одеський морський торговельний порт, поліграфічний комбінат "Україна", міжнародний аеропорт Бориспіль, ПрАТ "Укргідроенерго" і ПАТ "Центренерго".
За словами аналітика МЦПД Єгора Кіяна, держкомпанії для участі в рейтингу відбиралися за показником "Загальна вартість активів". Дані бралися з офіційних сайтів компаній або шляхом запитів на публічну інформацію.
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