Російська Федерація продовжує відмовляти Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні у доступі до анексованого Криму, чим порушує резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час брифінгу в четвер, повідомляє Укрінформ.

"Російська Федерація, як окупаційна держава в Криму, продовжує відмовляти Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні у доступі до півострова. Таким чином вона порушує відповідні резолюції Генеральної асамблеї", - сказала Фрейзер.

Вона наголосила, що "з початку окупації Російська Федерація запровадила своє законодавство в Криму".

За словами голови місії, "це пряме порушення міжнародного гуманітарного права щодня впливає на всіх жителів півострова".

"Російська Федерація нав'язала своє громадянство жителям Криму. Вона насильно перемістила з Криму громадян України, які не дотримувалися законів РФ про еміграцію, вона депортувала в'язнів з Криму до РФ. Особи, які засуджують окупацію, проукраїнські активісти та інші стикаються з залякуванням, переслідуванням та ув'язненням. Зокрема, кримські татари потерпають від рейдів на їхні помешкання, релігійні центри... У багатьох випадках за рейдами слідують арешти", - зауважила голова місії.

Моніторингова місія ООН з прав людини розпочала свою роботу в Україні в березні 2014 року. Місія має офіси в Києві, Донецьку, Дніпрі, Харкові, Краматорську та Одесі, які покривають всю зону, постраждалу від конфлікту, по обидва боки від лінії розмежування.