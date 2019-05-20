Адвокат блогера Нарімана Мемедемінова Едем Семедляєв заявив, що місцезнаходження його підзахисного невідомо.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Кримську солідарність".

"Місцезнаходження Нарімана Мемедемінова невідомо. Орієнтовно 5 червня Нарімана Мемедемінова вивезли з СІЗО м. Сімферополь. Досі нам не відомо його місцезнаходження. Адвокати, родичі, його дружина дуже хвилюються за його життя і здоров'я", - зазначив Семедляєв.

За його словами, минулої п'ятниці мало відбутися судове засідання в м. Ростов-на-Дону в Північно-Кавказькому окружному військовому суді, проте суд не відбувся нібито через те, що Мемедемінова не доставили в м. Ростов-на-Дону.

"Це за інформацією від секретаря судового засідання. Де він і що з ним наразі невідомо", - зазначив Семедляєв.

Як повідомлялось, 11 червня російський суд відклав перше засідання по суті у справі кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова у зв'язку з тим, що його не доставили з СІЗО Сімферополя в Ростов-на-Дону.

Цивільний журналіст, активіст громадського об'єднання «Кримська Солідарність» Наріман Мемедемінов був затриманий 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі після обшуку російських силовиків в його будинку. Блогера повезли на допит в управління ФСБ в Сімферополі, а 23 березня "суд" його заарештував. Затриманому висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет).

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації».