Цивільного журналіста Мемедемінова ще 5 червня вивезли з СІЗО у невідомому напрямку - адвокат

15:30 13.06.2019   Крым

Адвокат блогера Нарімана Мемедемінова Едем Семедляєв заявив, що місцезнаходження його підзахисного невідомо.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на "Кримську солідарність".

"Місцезнаходження Нарімана Мемедемінова невідомо. Орієнтовно 5 червня Нарімана Мемедемінова вивезли з СІЗО м. Сімферополь. Досі нам не відомо його місцезнаходження. Адвокати, родичі, його дружина дуже хвилюються за його життя і здоров'я", - зазначив Семедляєв.

За його словами, минулої п'ятниці мало відбутися судове засідання в м. Ростов-на-Дону в Північно-Кавказькому окружному військовому суді, проте суд не відбувся нібито через те, що Мемедемінова не доставили в м. Ростов-на-Дону.

"Це за інформацією від секретаря судового засідання. Де він і що з ним наразі невідомо", - зазначив Семедляєв.

Як повідомлялось, 11 червня російський суд відклав перше засідання по суті у справі кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова у зв'язку з тим, що його не доставили з СІЗО Сімферополя в Ростов-на-Дону.

Цивільний журналіст, активіст громадського об'єднання «Кримська Солідарність» Наріман Мемедемінов був затриманий 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі після обшуку російських силовиків в його будинку. Блогера повезли на допит в управління ФСБ в Сімферополі, а 23 березня "суд" його заарештував. Затриманому висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет).

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації».



Ще на цю тему:

19:15 13.06.2019
Окупанти викликають до "суду" дочку політв'язня Мусліма Алієва
19:00 13.06.2019
ФСБ закончила следствие и предъявила обвинение Эдему Бекирову: активист вину не признал - адвокат
16:00 12.06.2019
Облави в Криму: Російський суд заарештував усіх затриманих 10 червня кримських татар
21:15 11.06.2019
ЄСПЛ зобов'язав Росію перевести Бекірова до лікарні
20:45 11.06.2019
США закликали РФ звільнити затриманих окупантами кримських татар
20:30 11.06.2019
В окупованому Криму активісти допомагають 170 дітям політв'язнів
08:23 11.06.2019
Еще троих задержанных вчера крымских татар арестовали до 5 августа
21:15 10.06.2019
Російські прокурори вимагають до 17 років колонії кримським татарам, затриманим у 2016 році / Фото
18:45 10.06.2019
Розпочато кримінальне провадження через незаконні обшуки у Криму
17:15 10.06.2019
Облави у Криму: Окупанти затримали вісім людей за "тероризм"
17:15 10.06.2019
Облави у Криму: Затриманих кримських татар доставили в управління ФСБ. Один зник
13:45 10.06.2019
Облавы в Крыму: ФСБ завела уголовные дела о так называемом "терроризме"
Новини
Азербайджан Азербайджан
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Всі новини країни
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:15 13.06.2019
Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях
20:30 12.06.2019
МО: Грузия будет участвовать в совместных учениях Турции и Азербайджана
17:30 12.06.2019
Держсекретар США: Грузія повинна добудувати порт в Анаклії
08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:30 13.06.2019
Путин пообещал поддержку новой власти Молдовы в борьбе с узурпаторами
08:54 13.06.2019
Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США из-за заявлений по кризису в стране
17:00 12.06.2019
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
12:55 12.06.2019
Парламент Молдовы в I чтении одобрил отмену смешанной избирательной системы
Всі новини країни
Россия Россия
18:15 13.06.2019
Россия грозит выходом из ПАСЕ в случае изъятия полномочий делегации
17:30 13.06.2019
Українські "зелені берети" провели масштабні навчання на Азові / Відео
13:59 13.06.2019
ЮВО: Разведчики в горах Карачаево-Черкесии учились ликвидировать диверсантов
10:17 13.06.2019
У Німеччині вважають передчасними розмови про зняття санкцій з РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 13.06.2019
Українські десантники беруть участь в навчаннях Sаber Guardian-2019 у Румунії / Фото
18:00 12.06.2019
Румунія попередила своїх громадян про поїздки в Молдову
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 13.06.2019
Туреччина зробила заяву Росії у зв'язку з обстрілом в Сирії
15:30 13.06.2019
Эрдоган: Вопрос о закупке С-400 закрыт
14:30 13.06.2019
Мадрид согласился увеличить военное развертывание США в Роте, не изменяя договор - El Pais
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
Всі новини країни
Украина Украина
20:00 13.06.2019
Адвокат: Военнопленному украинскому моряку запретили звонки адвокату и домой
19:30 13.06.2019
Летчики морской авиации ЧФ выполняют прыжки с парашютом на аэродроме в оккупированном Крыму
19:15 13.06.2019
Окупанти викликають до "суду" дочку політв'язня Мусліма Алієва
19:00 13.06.2019
ФСБ закончила следствие и предъявила обвинение Эдему Бекирову: активист вину не признал - адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд