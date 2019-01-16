На сімферопольському ринку "Привоз" окупанти зі зброєю в руках перевіряють паспорти у торговців "неслов'янської зовнішності". Є затримані.

Про це повідомляє користувач Facebook Шакір Шакіров, пише Укрінформ.

"ФМС за допомогою ОМОНу в масках і з автоматами оточили ринок і перевіряють паспорти у людей неслов'янської зовнішності, в тому числі і у кримських татар, є затримані", - йдеться в повідомленні.

У відео користувача говориться, що перевіряючі з "міграційної служби" оточили всі входи і виходи з "Привозу".

Люди не можуть в'їхати або виїхати з території ринку.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 10 червня, в окупованому Криму російські силовики провели обшуки і затримання кримських татар. Під час обшуку в будинку кримського татарина Різи Омерова в Білогірську у його дружини почалися передчасні пологи.

За даними правозахисників, усього в Криму в трьох районах - Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському - окупанти затримали після обшуків вісім осіб і порушили кримінальну справу за статтею "тероризм".