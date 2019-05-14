Эрдоган: Вопрос о закупке С-400 закрыт

15:30 13.06.2019   Турция

Вопрос приобретения Анкарой у России систем ПВО С-400 окончательно решен и не подлежит пересмотру, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я не говорю, что мы приобретем системы С-400. Мы уже их купили. Мы завершили это дело», - сказал турецкий лидер, выступая на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре, пишет Анадолу.

Продолжая тему закупки российских ЗРК Эрдоган отметил, что «в дополнение к доступной цене достигнута договорённость об их совместном производстве в будущем». 

Комментируя вопрос о поставках Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35 глава государства подчеркнул, что «Турция не просто покупатель F-35, она также является партнером в их производстве».

По словам Эрдогана, тема F-35 будет включена в повестку дня переговоров президентов Турции и США на полях саммита G-20 в Японии.

Президент Эрдоган коснулся также ситуации в регионе Восточного Средиземноморья. «Мы не позволим предпринять каких-либо шагов, противоречащих правам и интересам Турции и турок-киприотов. В этом вопросе все варианты продолжат оставаться на столе», - предупредил глава турецкого государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что турецкие суда «в сопровождении ВМС Турции» продолжат буровые и разведочные работы в Восточном Средиземноморье.

Турецкий лидер подтвердил решимость Анкары покончить с террористической угрозой границам Турции, исходящей с севера Сирии. «На линии Джераблус-Африн мы разорвали террористический коридор, который пытались сформировать вдоль нашей границы с Сирией. Также мы поступили на севере Ирака. Таким же образом мы поступим и на востоке Евфрата», - заявил Эрдоган.

Говоря о попытках экономического давления на Турцию президент Эрдоган подчеркнул, что такие действия не заставят Анкару свернуть с намеченного пути. 



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