Мадрид согласился увеличить военное развертывание США в Роте, не изменяя договор - El Pais

14:30 13.06.2019   Средиземноморский регион

Правительство Испании одобрило увеличение военного развертывания США на базе Рота в провинции Кадис без реформирования двустороннего оборонного соглашения, как это делалось ранее в аналогичных случаях. 

Об этом сообщила в среду, 12 июня, газета El Pais, передает ТАСС.

По ее информации, речь идет о намерении перебросить в Роту вертолетную морскую ударную эскадрилью для поддержки четырех американских ракетных эсминцев. Как отметили источники газеты, с учетом нынешней политической ситуации в Испании и сложности, которую влечет за собой любое изменение соглашения, регулирующего присутствие американских войск в стране, правительство решило упустить парламентское рассмотрение данного вопроса.

Шестой флот ВМС США ранее объявил, что сами четыре эсминца будут заменены с 2020 года по 2022 год. По данным издания, в вертолетную эскадрилью могут войти до шести винтокрылых машин Sikorsky SH-60 Seahawk. Вопрос заключается в том, что прибытие вертолетов будет означать развертывание в Роте отряда из примерно 30 военных, включая пилотов и механиков, что не предусмотрено в соглашении.

Чтобы избежать парламентских дебатов в момент, когда члены правительства Испании находится в статусе исполняющих обязанности после выборов 28 апреля, было решено интерпретировать, что вертолетная эскадрилья является частью четырех эсминцев, присутствие которых уже было разрешено.



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