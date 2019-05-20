В Карачаево-Черкесии более 800 военнослужащих разведывательных подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках специальной подготовки отработали поиск и уничтожение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

В ходе тактико-специального занятия с помощью станции ближней разведки СБР-5 разведчики обнаружили место нахождения условного противника, передали по средствам связи его координаты на командный пункт и приступили к его захвату, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Окружив лагерь подготовки условных диверсантов, разведчики успешно атаковали застигнутого врасплох «противника». В результате учебной операции был взят пленный и захвачены документы с важной информацией.

В роли ДРГ выступали военнослужащие разведывательного подразделения ЮВО. Для создания обстановки, приближенной к боевой, на учении использовались различные средства имитации, в том числе подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны.