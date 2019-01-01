В итоговом документе саммита ЕС упомянут об украинских моряках и «паспортизации»
|13:25 13.06.2019
|Украина
В проекте документа по итогам заседания Совета ЕС 20-21 июня большая часть посвящена России и её нарушениям международного права, а также минским соглашениям.
Об этом передаёт УНН со ссылкой на сообщение в Twitter брюссельского корреспондента «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка.
«Довольно много о России в проекте выводов Совета ЕС. Призыв освободить 24 моряков, захваченных в районе Керченского пролива, непризнание незаконно выданных российских паспортов и призыв возобновить переговоры по минским соглашениям», - написал журналист.
Напомним, ближайший саммит ЕС состоится 20-21 июня в Брюсселе. Ожидается, что на заседании будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
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