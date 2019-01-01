Начальник Генерального штабу, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що прохід через Керченську протоку не планується.

Додав, що рівень загрози в протоці не зменьшився через блокування росіянами торгових суден, розповів він в інтерв'ю для ВВС, пише gazeta.ua.

«Я не можу сказати, що прямо завтра ми будемо проходити через Керченську протоку. Спочатку треба розібратися з тим, що сталося, адже процес не завершено. Наші моряки, на жаль, перебувають у камерах РФ. Але звичайно, ми не збираємося здавати наші позиції в Азовському морі. Що стосується проходу, то сьогодні це питання теж не стоїть», - говорить він.