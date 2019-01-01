Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия поддержит пророссийского президента Молдовы Игоря Додона и его сегодняшних партнеров по коалиции, проевропейский блок ACUM, в борьбе с, как он выразился, олигархическими структурами, узурпировавшими власть.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Путин сказал в интервью телеканалу «Мир», текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они избавились наконец от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в целом, тех людей, которые узурпировали до недавнего времени власть в Молдове», - сказал президент России, имея в виду неформального «хозяина Молдовы», олигарха и лидера Демократической партии Влада Плахотнюка.

Путин отметил, что ситуация в Молдове не уникальна, и привел пример Украины.

«Молдова - это не уникальная ситуация, не уникальная. Но наиболее показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и в Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами, олигархами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все абсолютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все что угодно», - сказал президент России.