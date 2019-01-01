Украина и Польша ведут переговоры о создании новой европейской ракеты-носителя
|12:10 13.06.2019
|Украина
Государственное предприятие Конструкторское бюро «Южное» имени Янгеля заинтересовано в наращивании сотрудничества со странами в ЕС в области создания перспективной ракетно-космической техники и продолжает переговоры с Польшей о сотрудничестве в создании новой европейской ракеты-носителя легкого класса.
Об этом сообщил гендиректор КБ Александр Дегтярев, передает «Інтерфакс-Україна».
По его словам, предприятие не участвует в проекте создания европейской ракеты-носителя Ariane 6, но сейчас речь идет о «возможности сотрудничества в области создания ракет малого класса», которые пользуются спросом на мировом рынке пусковых услуг.
По словам гендиректора, сейчас «Южное» «отрабатывает планы сотрудничества с несколькими европейскими странами». Среди потенциальных европейских партнеров Дегтярев выделил Польшу, которая ранее выразила интерес к совместному с Украиной созданию новой европейской ракеты-носителя легкого класса. «Диалог идет», - сказал он.
«Пока есть теоретическая поддержка ESA (Европейское космическое агентство. - Ред.), потому что мы не члены ESA, а только рассматриваем эту возможность», - добавил он.
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