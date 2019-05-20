В Українському домі у Варшаві в середу ввечері відбувся показ театрального перформансу «Трава пробиває землю» про трагедію кримськотатарського народу після російської окупації і тортури у Криму.

Перформанс, організований за підтримки Центру культури кримських татар у Варшаві, показали актори київського PostPlayТеатру Денис та Яна Гуменні, повідомляє Укрінформ.

«Для мене ця вистава – це також спосіб висловити свій біль і занепокоєння з приводу того, що зараз відбувається у Криму…»,- сказала режисер PostPlayТеатру у Києві Галина Джикаєва, яка є кримською татаркою і після окупації півострова Росією змушена була залишити рідну землю.

У перформансі використано пісок, каміння та синій порошок, що символізує море.

За її словами, спеціально для цього перформансу ракушняк було привезено з півночі Криму, а невеликі камінці - з Судака. Ракушняк – це основний будматеріал, з якого кримські татари будували свої домівки у Криму після повернення зі сталінської депортації в Середню Азію і є символом дому, якого зараз намагається позбавити кримських татар російська окупаційна влада.

«Це – перформанс, тут все має бути по справжньому, автентично»,- наголосила Джикаєва.

Вона додала, що у цьому перформансі любов переплітається з насиллям, яке зараз можна спостерігати у Криму.

Подружжя акторів і драматургів Денис та Яна Гуменні підкреслили, що для них перформанс є особливим переживанням, не грою, а зануренням в атмосферу. Вони зауважили, що детально знають про події останніх років у Криму, а тому свої переживання виливають у художній формі. За їх словами, це не перший і не останній перформанс, який вони готують з кримської тематики.

Як зазначають організатори показу, в основі цього міждисциплінарного проекту лягла сучасна кримськотатарська поезія, звіт КримSOS про тортури в Криму, звіт Amnesty International про тортури та порушення прав людини на сході України, доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини та документальні свідчення.

Як наголошується, з цих документів і народився театр та нова неакадемічна музика. Спеціально для цього проекту молоді композиторки Тетяна Хорошун та Яна Шлябанська створили музичний супровід з використанням новітніх аудіовізуальних технологій.