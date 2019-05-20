У Варшаві показали перформанс про окупацію Криму

11:37 13.06.2019   Крым

В Українському домі у Варшаві в середу ввечері відбувся показ театрального перформансу «Трава пробиває землю» про трагедію кримськотатарського народу після російської окупації і тортури у Криму.

Перформанс, організований за підтримки Центру культури кримських татар у Варшаві, показали актори київського PostPlayТеатру Денис та Яна Гуменні, повідомляє Укрінформ.

«Для мене ця вистава – це також спосіб висловити свій біль і занепокоєння з приводу того, що зараз відбувається у Криму…»,- сказала режисер PostPlayТеатру у Києві Галина Джикаєва, яка є кримською татаркою і після окупації півострова Росією змушена була залишити рідну землю.

У перформансі використано пісок, каміння та синій порошок, що символізує море.

За її словами, спеціально для цього перформансу ракушняк було привезено з півночі Криму, а невеликі камінці - з Судака. Ракушняк – це основний будматеріал, з якого кримські татари будували свої домівки у Криму після повернення зі сталінської депортації в Середню Азію і є символом дому, якого зараз намагається позбавити кримських татар російська окупаційна влада.

«Це – перформанс, тут все має бути по справжньому, автентично»,- наголосила Джикаєва.

Вона додала, що у цьому перформансі любов переплітається з насиллям, яке зараз можна спостерігати у Криму.

Подружжя акторів і драматургів Денис та Яна Гуменні підкреслили, що для них перформанс є особливим переживанням, не грою, а зануренням в атмосферу. Вони зауважили, що детально знають про події останніх років у Криму, а тому свої переживання виливають у художній формі. За їх словами, це не перший і не останній перформанс, який вони готують з кримської тематики.

Як зазначають організатори показу, в основі цього міждисциплінарного проекту лягла сучасна кримськотатарська поезія, звіт КримSOS про тортури в Криму, звіт Amnesty International про тортури та порушення прав людини на сході України, доповідь Управління верховного комісара ООН з прав людини та документальні свідчення.

Як наголошується, з цих документів і народився театр та нова неакадемічна музика. Спеціально для цього проекту молоді композиторки Тетяна Хорошун та Яна Шлябанська створили музичний супровід з використанням новітніх аудіовізуальних технологій.

 



Ще на цю тему:

08:24 13.06.2019
Для кримчан пропонують створити мобільні центри надання адмінпослуг
20:00 12.06.2019
Затриманий член «Самооборони Севастополя» їхав на материк поновити український паспорт / Відео
13:25 11.06.2019
Испанский консул переплыл Керченский пролив, нарушив госграницу Украины
10:49 11.06.2019
Рекордный процент россиян не готов платить за оккупацию Крыма – опрос
09:52 11.06.2019
Україна засудила нагородження міжнародною премією готелю в окупованому Криму
17:00 10.06.2019
Объемы жилищного строительства в оккупированном Крыму упали почти в 2 раза
10:00 10.06.2019
У Приватбанку порахували втрати від окупації Криму
20:15 07.06.2019
У Тель-Авіві відбулася акція «Об'єднані прапором - #LiberateCrimea»
17:56 07.06.2019
Из-за ливней «поплыл» Воронцовский дворец / Фото
16:05 07.06.2019
Участок Северо-Крымского канала начали грабить
15:15 07.06.2019
Ливень не оставил и следа от ремонта 2018 года / Фото
12:24 07.06.2019
Вернуть воду, запустить поезда: экс-президент Крыма написал письмо Зеленскому
Новини
Азербайджан Азербайджан
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Всі новини країни
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:15 13.06.2019
Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях
20:30 12.06.2019
МО: Грузия будет участвовать в совместных учениях Турции и Азербайджана
17:30 12.06.2019
Держсекретар США: Грузія повинна добудувати порт в Анаклії
08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:30 13.06.2019
Путин пообещал поддержку новой власти Молдовы в борьбе с узурпаторами
08:54 13.06.2019
Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США из-за заявлений по кризису в стране
17:00 12.06.2019
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
12:55 12.06.2019
Парламент Молдовы в I чтении одобрил отмену смешанной избирательной системы
Всі новини країни
Россия Россия
13:59 13.06.2019
ЮВО: Разведчики в горах Карачаево-Черкесии учились ликвидировать диверсантов
10:17 13.06.2019
У Німеччині вважають передчасними розмови про зняття санкцій з РФ
07:56 13.06.2019
Родственники жертв МН17 протестовали под посольством РФ в Нидерландах
20:15 12.06.2019
Експерти з Німеччини і Франції закликали ПАРЄ не голосувати за повернення права голосу РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 12.06.2019
Румунія попередила своїх громадян про поїздки в Молдову
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
14:30 13.06.2019
Мадрид согласился увеличить военное развертывание США в Роте, не изменяя договор - El Pais
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
Всі новини країни
Украина Украина
15:00 13.06.2019
Суд в Гаазі почав другий раунд слухань щодо порушення РФ морського права
13:28 13.06.2019
Окупанти зі зброєю оточили "Привоз" у Сімферополі, є затримані / Фото, відео
13:25 13.06.2019
В итоговом документе саммита ЕС упомянут об украинских моряках и «паспортизации»
12:55 13.06.2019
Україна не буде здійснювати перехід через Керченську протоку
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд