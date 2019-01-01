Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях
|11:15 13.06.2019
|Грузия
Азербайджан и Турция приглашают Грузию принять участие в совместных учениях.
Об этом сообщил представителям прессы министр обороны Азербайджана Закир Гасанов после трёхсторонней встречи с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Леваном Изорией в Габале, передает Trend.
Гасанов сообщил, что основной темой встречи были совместные военные учения Азербайджана и Турции. Он отметил, что обе страны приглашают к участию в учениях и Грузию:
«Хочу сообщить, что в области военного сотрудничества роль учений очень важна. С каждым годом число учений растет. Например если в 2018 году были проведены семь учений, то в 2019 году планируется проведение 13. Эти учения пройдут до конца года. Я имею в виду учения Азербайджана с Турцией. И в ходе встречи было сказано, что мы приглашаем грузинскую сторону участвовать в этих учениях в различных формах».
Ще на цю тему:
Воздушный бой над Черным морем
В Азербайджане начались масштабные военные учения
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну
«Чистое небо-2018»: в Украину на учения прибудут ВВС США и НАТО
В Италии планируют проведение будущих учений "Си Бриз — 2019"
Миссия ОБСЕ в Молдове выразила озабоченность несанкционированными военными учениями в Зоне безопасности
На Каспийской флотилии началась проверка боевой готовности