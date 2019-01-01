Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях

11:15 13.06.2019   Грузия

Азербайджан и Турция приглашают Грузию принять участие в совместных учениях.

Об этом сообщил представителям прессы министр обороны Азербайджана Закир Гасанов после трёхсторонней встречи с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Леваном Изорией в Габале, передает Trend.

Гасанов сообщил, что основной темой встречи были совместные военные учения Азербайджана и Турции. Он отметил, что обе страны приглашают к участию в учениях и Грузию:

«Хочу сообщить, что в области военного сотрудничества роль учений очень важна. С каждым годом число учений растет. Например если в 2018 году были проведены семь учений, то в 2019 году планируется проведение 13. Эти учения пройдут до конца года. Я имею в виду учения Азербайджана с Турцией. И в ходе встречи было сказано, что мы приглашаем грузинскую сторону участвовать в этих учениях в различных формах».



Ще на цю тему:

18:26 04.06.2019
Воздушный бой над Черным морем
15:01 20.05.2019
В Азербайджане начались масштабные военные учения
12:21 23.04.2019
У 2018 році українські військові взяли участь у 32 багатонаціональних навчаннях
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
14:21 26.02.2019
Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну
20:59 23.10.2018
Фрегат и противолодочные корабли оккупантов провели учения в Черном море
17:50 20.09.2018
«Чистое небо-2018»: в Украину на учения прибудут ВВС США и НАТО
11:44 20.09.2018
Зенитчики ЮВО отработали боевые пуски ракет, в том числе и в оккупированном Крыму
12:39 19.09.2018
В Италии планируют проведение будущих учений "Си Бриз — 2019"
10:20 18.09.2018
Миссия ОБСЕ в Молдове выразила озабоченность несанкционированными военными учениями в Зоне безопасности
15:46 17.09.2018
На Каспийской флотилии началась проверка боевой готовности
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
Новини
Азербайджан Азербайджан
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Всі новини країни
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:15 13.06.2019
Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях
20:30 12.06.2019
МО: Грузия будет участвовать в совместных учениях Турции и Азербайджана
17:30 12.06.2019
Держсекретар США: Грузія повинна добудувати порт в Анаклії
08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:30 13.06.2019
Путин пообещал поддержку новой власти Молдовы в борьбе с узурпаторами
08:54 13.06.2019
Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США из-за заявлений по кризису в стране
17:00 12.06.2019
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
12:55 12.06.2019
Парламент Молдовы в I чтении одобрил отмену смешанной избирательной системы
Всі новини країни
Россия Россия
13:59 13.06.2019
ЮВО: Разведчики в горах Карачаево-Черкесии учились ликвидировать диверсантов
10:17 13.06.2019
У Німеччині вважають передчасними розмови про зняття санкцій з РФ
07:56 13.06.2019
Родственники жертв МН17 протестовали под посольством РФ в Нидерландах
20:15 12.06.2019
Експерти з Німеччини і Франції закликали ПАРЄ не голосувати за повернення права голосу РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 12.06.2019
Румунія попередила своїх громадян про поїздки в Молдову
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
14:30 13.06.2019
Мадрид согласился увеличить военное развертывание США в Роте, не изменяя договор - El Pais
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
Всі новини країни
Украина Украина
15:00 13.06.2019
Суд в Гаазі почав другий раунд слухань щодо порушення РФ морського права
13:28 13.06.2019
Окупанти зі зброєю оточили "Привоз" у Сімферополі, є затримані / Фото, відео
13:25 13.06.2019
В итоговом документе саммита ЕС упомянут об украинских моряках и «паспортизации»
12:55 13.06.2019
Україна не буде здійснювати перехід через Керченську протоку
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд