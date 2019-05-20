Расположение новейших зенитно-ракетных комплексов С-400, развитие как минимум четырех баз самолетов-истребителей, дислокация более 30 тысяч военных, а еще дополнения флота 10 новыми кораблями, способными запускать крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Таким образом в течение прошедших 18 месяцев Россия закреплялась в оккупированном украинском Крыму.

Сейчас в Крыму находятся не менее 30 тысяч российских военных, и это уже вдвое больше, чем по состоянию на 1991 год. Но Москва не будет останавливаться и планирует направить туда еще 13 тысяч. Об этом рассказало издание Defense One со ссылкой на источник в разведке США, передает 24tv.ua.

Также Россия за прошедшие 18 месяцев перекидывала дополнительные войска и вооружения на территорию Крымского полуострова. Спутниковые снимки компании Planet Labs, сделанные в период с января 2018 года по апрель 2019 года, свидетельствуют об этом.

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Зенитно-ракетные комплексы

На снимках, пишет Defense One, заметны расположения новейших зенитно-ракетных комплексов крупного и среднего радиуса действия С-400. И их больше, чем считалось до сих пор – не менее 5. Но кроме С-400 Россия разместила и С-300 (зенитно-ракетный комплекс советского образца), также в 5 местах.

Военная авиация

Также на фото видно базы истребителей в четырех разных местах полуострова. Журналисты уверяют, что источник в разведке США рассказал об установленном факте базирования в Крыму 81 российского военного вертолета и самолета.

Боевой флот

Другой источник рассказал о том, что Черноморский флот России недавно получил 10 кораблей, способных запускать крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Корабли с «Калибр» могут, цитирует информатора СМИ, «наносить удары по целям за пределами Черного моря – в частности, по странам южной Европы и по Сирии – даже не оставляя Севастополя».

Сара Бидгуд, эксперт из Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения оружия, прямо назвала наращивание сил Россией значительным и заявила, что такое наращивание обязывает союзников НАТО в регионе оказывать на альянс значительное давление, требуя адекватной реакции.

Другой специалист с этого же центра Джеффри Льюис заявил, что Крым буквально «ощетинился ракетами».

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Контроль над регионом

Журналисты пришли к выводу, что наращивание сил в Крыму предоставляет Москве больший контроль над Черным морем. Еще и особенно – определенное преимущество в борьбе за контроль над ситуацией на Ближнем Востоке.

Ощущение уязвимости

Скорее всего, Кремль, к сожалению, демонстрирует, что не намерен возвращать отобранные в Украине территории – говорят эксперты Defense One. Однако, отмечают они, развертывание войск России в Крыму также может свидетельствовать и о наличии у Кремля боязни и «чувства уязвимости» перед совместными усилиями Украины и НАТО в противостоянии российской агрессии.

Расположение русских войск и оружия в Крыму: фото Planet Labs









