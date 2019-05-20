Крым «ощетинился ракетами»: Россия существенно усилила свои войска на оккупированном полуострове / Фото

09:23 13.06.2019   Крым

Расположение новейших зенитно-ракетных комплексов С-400, развитие как минимум четырех баз самолетов-истребителей, дислокация более 30 тысяч военных, а еще дополнения флота 10 новыми кораблями, способными запускать крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Таким образом в течение прошедших 18 месяцев Россия закреплялась в оккупированном украинском Крыму.

Сейчас в Крыму находятся не менее 30 тысяч российских военных, и это уже вдвое больше, чем по состоянию на 1991 год. Но Москва не будет останавливаться и планирует направить туда еще 13 тысяч. Об этом рассказало издание Defense One со ссылкой на источник в разведке США, передает 24tv.ua.

Также Россия за прошедшие 18 месяцев перекидывала дополнительные войска и вооружения на территорию Крымского полуострова. Спутниковые снимки компании Planet Labs, сделанные в период с января 2018 года по апрель 2019 года, свидетельствуют об этом.

Что известно о количестве русского оружия в Крыму?

Зенитно-ракетные комплексы

На снимках, пишет Defense One, заметны расположения новейших зенитно-ракетных комплексов крупного и среднего радиуса действия С-400. И их больше, чем считалось до сих пор – не менее 5. Но кроме С-400 Россия разместила и С-300 (зенитно-ракетный комплекс советского образца), также в 5 местах.

Военная авиация

Также на фото видно базы истребителей в четырех разных местах полуострова. Журналисты уверяют, что источник в разведке США рассказал об установленном факте базирования в Крыму 81 российского военного вертолета и самолета.

Боевой флот

Другой источник рассказал о том, что Черноморский флот России недавно получил 10 кораблей, способных запускать крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Корабли с «Калибр» могут, цитирует информатора СМИ, «наносить удары по целям за пределами Черного моря – в частности, по странам южной Европы и по Сирии – даже не оставляя Севастополя».

Сара Бидгуд, эксперт из Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения оружия, прямо назвала наращивание сил Россией значительным и заявила, что такое наращивание обязывает союзников НАТО в регионе оказывать на альянс значительное давление, требуя адекватной реакции.

Другой специалист с этого же центра Джеффри Льюис заявил, что Крым буквально «ощетинился ракетами».

Зачем Россия усиливает военное присутствие в Крыму?

Контроль над регионом

Журналисты пришли к выводу, что наращивание сил в Крыму предоставляет Москве больший контроль над Черным морем. Еще и особенно – определенное преимущество в борьбе за контроль над ситуацией на Ближнем Востоке.

Ощущение уязвимости

Скорее всего, Кремль, к сожалению, демонстрирует, что не намерен возвращать отобранные в Украине территории – говорят эксперты Defense One. Однако, отмечают они, развертывание войск России в Крыму также может свидетельствовать и о наличии у Кремля боязни и «чувства уязвимости» перед совместными усилиями Украины и НАТО в противостоянии российской агрессии.

Расположение русских войск и оружия в Крыму: фото Planet Labs
 


 


 



Ще на цю тему:

11:00 10.06.2019
Второй корабль проекта 22160 пополнит ЧФ оккупантов до конца июня
16:01 05.06.2019
Патрульный корабль с крылатыми ракетами "Калибр" пополнит ВМФ оккупантов в июне
15:31 05.06.2019
После ходовых испытаний крейсер "Москва" отправят на ремонт
14:15 05.06.2019
В РФ провели следственные действия в отношении военнопленного моряка Цыбизова
08:31 05.06.2019
Вертолеты в оккупированном Крыму включают станции РЭБ из-за "угрозы" украинских ПВО
16:31 03.06.2019
Ракетные комплексы ЧФ наносят условные ракетные удары по морским целям
15:31 03.06.2019
ЮВО: Боевые вертолеты нанесли ракетный удар по объектам условного противника на крымском побережье
12:01 03.06.2019
Оккупанты незаконно отправили еще полторы сотни крымчан в российскую армию
21:01 31.05.2019
Корабли оккупантов провели учения в акватории Черного моря
16:25 31.05.2019
Бомбардировщики РФ сбросили 50 бомб в аннексированном Крыму
13:31 30.05.2019
В МЗС переконані, що РФ скоро поверне українських моряків
17:30 29.05.2019
Если РФ не освободит военнопленных моряков, начнутся новые санкции / Видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
Всі новини країни
Греция Греция
12:59 11.06.2019
В Греции назначили досрочные парламентские выборы
10:19 11.06.2019
Ципрас просит президента Греции распустить парламент
18:30 10.06.2019
Прем'єр Греції ініціює дострокові вибори
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:15 13.06.2019
Азербайджан и Турция пригласили Грузию принять участие в совместных учениях
20:30 12.06.2019
МО: Грузия будет участвовать в совместных учениях Турции и Азербайджана
17:30 12.06.2019
Держсекретар США: Грузія повинна добудувати порт в Анаклії
08:01 12.06.2019
США готовы укреплять армию Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:30 13.06.2019
Путин пообещал поддержку новой власти Молдовы в борьбе с узурпаторами
08:54 13.06.2019
Новый глава МИД Молдовы отозвал посла в США из-за заявлений по кризису в стране
17:00 12.06.2019
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
12:55 12.06.2019
Парламент Молдовы в I чтении одобрил отмену смешанной избирательной системы
Всі новини країни
Россия Россия
13:59 13.06.2019
ЮВО: Разведчики в горах Карачаево-Черкесии учились ликвидировать диверсантов
10:17 13.06.2019
У Німеччині вважають передчасними розмови про зняття санкцій з РФ
07:56 13.06.2019
Родственники жертв МН17 протестовали под посольством РФ в Нидерландах
20:15 12.06.2019
Експерти з Німеччини і Франції закликали ПАРЄ не голосувати за повернення права голосу РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 12.06.2019
Румунія попередила своїх громадян про поїздки в Молдову
11:22 11.06.2019
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
14:30 13.06.2019
Мадрид согласился увеличить военное развертывание США в Роте, не изменяя договор - El Pais
20:15 11.06.2019
Турция рассматривает возможность покупки китайских истребителей вместо российских
20:45 10.06.2019
Поставку российских С-400 в Турцию все же отложили
19:45 07.06.2019
Турция продолжит буровые работы у Кипра под защитой армии
Всі новини країни
Украина Украина
15:00 13.06.2019
Суд в Гаазі почав другий раунд слухань щодо порушення РФ морського права
13:28 13.06.2019
Окупанти зі зброєю оточили "Привоз" у Сімферополі, є затримані / Фото, відео
13:25 13.06.2019
В итоговом документе саммита ЕС упомянут об украинских моряках и «паспортизации»
12:55 13.06.2019
Україна не буде здійснювати перехід через Керченську протоку
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд